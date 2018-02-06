Объем скопившейся в водохранилищах воды на данный момент составляет 25%, что меньше даже признанного засушливым прошлого года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель Государственного комитета водного хозяйства Армении Арсен Арутюнян. В плане накопления водных запасов год не является благоприятным, однако на данный момент разговоров о дополнительном заборе воды из озера Севан нет. Объем скопившейся в водохранилищах воды на 75 млн кубометров меньше, чем в прошлом году.

По словам Арсена Арутюняна, поскольку год является засушливым, в Ахурянском водохранилище, по сравнению с минувшим годом, есть нехватка воды, и для смягчения сложившейся ситуации предпринимается ряд действий. «При этом на погоду рассчитывать не приходится. Если так продолжится, дополнительные попуски воды из озера Севан будут неизбежны. Конечно, мы надеемся, что будут дожди», – отметил Арсен Арутюнян, добавив: из Центра метеорологических прогнозов «Армгосгидромета» министерства по чрезвычайным ситуациям РА сообщили, что во второй половине февраля и в марте ожидаются дожди, что, естественно, позволит смягчить ситуацию. Как сказал Арсен Арутюнян, они уже обратились в правительство РА, и планируется восстановить 14 недействующих скважин. Кроме того, по его словам, ведутся переговоры с рядом российских компаний с целью приобретения передвижных насосных станций, что позволит при засухе перекачать воду из одного участка на другой.

По его словам, делается все возможное, чтобы у фермеров не возникло проблем с орошением.