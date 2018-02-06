Тарон Маргарян считает, что разгрузка транспортного движения в центре Еревана является приоритетом

Мэр Еревана Тарон Маргарян провел рабочее совещание с аппаратом административного района Давташен. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, руководитель административного района Руслан Багдасарян представил отчет работы за 2017 год и программы, намеченные на 2018 год.

Руслан Багдасарян доложил, что намеченные по всем направлениям программы были осуществлены полностью и в установленные сроки. Среди достижений 2017 года руководитель административного района отметил строительство многоквартирных жилых зданий, гостиничных комплексов, развлекательных центров и ввод в эксплуатацию двух новых спортивных комплексов.

Было также доложено, что успешно развивается сотрудничество с районами Арцаха, областями РА и зарубежными городами-партнерами.

Коснувшись намеченных на 2018 год программ, Руслан Багдасарян заверил, что аппарат административного района и впредь продолжит последовательную работу по расширению взаимодействия с частным сектором.

В целом положительно оценивая проделанную административным районом Давташен работу, мэр Тарон Маргарян привлек внимание аппарата к реализации программ развития Еревана и улучшению бизнес-среды.

«Ежегодно реализуемые нашей командой программы своим размахом, содержанием и ритмом направлены на то, чтобы придать новый импульс развитию и благоустройству Еревана. Помимо повседневных бытовых вопросов мы должны обратить внимание на реализацию долгосрочных программ развития. Для этого мы имеем годовую и пятилетнюю программы. Цель пятилетней программы развития Еревана – обеспечить пропорциональное развитие административных районов столицы. Сегодня в административном районе Давташен создана довольно благоприятная бизнес-среда, которую нужно сохранять и развивать, поощряя частный сектор инвестировать не только в центр города, но и во все административные районы», – отметил мэр столицы.

Коснувшись программ дорожного строительства, мэр Тарон Маргарян отметил, что новая дорога длиною в 23км, которая свяжет северные и южные ворота, а также четыре административных районов Еревана, сыграет важную роль в деле разгрузки центра столицы.

«Разгрузка трафика в центре столицы для нас является приоритетным вопросом, и, как вы знаете, уже несколько лет мы реализовываем конкретные программы в этом направлении. И, что важно, новые дороги строятся в соответствии с европейскими стандартами и отличаются своим комфортом и высоким качеством», – подчеркнул Тарон Маргарян.