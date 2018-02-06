НС Армении передало Министерству обороны Арцаха десять миллионов драмов

Делегация НС РА, в рамках визита в Республику Арцах, встретилась с министром обороны Арцаха Л.Мнацаканяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Руководитель фракции РПА В.Багдасарян вручил Л.Мнацаканяну удостоверение о передаче Министерству обороны Арцаха десяти миллионов драмов от депутатов и Аппарата НС Армении. Г-н Багдасарян отметил вклад всех без исключения депутатов и сотрудников Аппарата НС в благое дело.

Командующий Армией обороны Арцаха с благодарностью отметил, что переданная сумма послужит решению насущных проблем Армии обороны и военнослужащих.