На Олимпиаду в Пхенчхане приедут 229 болельщиков из КНДР

Группа из 229 северокорейских болельщиков прибудет в среду в Южную Корею, чтобы поддержать спортсменов из КНДР на зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхан, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник агентство АР.

В южнокорейском министерстве по делам объединения отметили, что вместе с группой поддержки приедут около 50 северокорейских чиновников, журналистов и участников показательного выступления по тхэквондо.Делегацию возглавит министр спорта КНДР Ким Ир Гук.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) позволил 22 спортсменам из КНДР принять участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсмены из Северной Кореи будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжном спорте и лыжных гонках.