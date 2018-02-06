Несколько тысяч человек эвакуированы в Индонезии из-за наводнений

Два человека погибли в результате оползней, вызванных ливневыми дождями в индонезийской провинции Западная Ява, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство АР.

По его данным, сотрудники полиции и местные жители ищут еще четырех человек, которые числятся пропавшими без вести.

Издание "Джакарта пост" сообщает, что около 5 тыс. человек пострадали от сильных наводнений в столице Индонезии и соседних районах. Из-за продолжающихся ливневых дождей из берегов вышла река Чиливунг, протекающая через Джакарту.

Во вторник губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что несколько тысяч жителей столицы пришлось эвакуировать. Вместе с тем, многие горожане предпочли остаться в своих домах.