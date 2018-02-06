ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Центризбирком России на заседании во вторник принял решение о регистрации действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ, он участвует в выборах как самовыдвиженец, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в постановлении ЦИК.

Путин стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Решения ЦИК о регистрации ожидают еще пять кандидатов: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").





