Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов
Туристы на Шри-Ланке сняли на видео четырехметрового питона, который поймал и съел целого оленя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.
Ролик снят в конце января в национальном парке Бундала на южном побережье островного государства. Змея длиной 430 сантиметров полностью проглотила добычу, трапеза продолжалась около 60 минут.
По словам сотрудника парка, подобное поведения является нетипичным, поскольку питоны часто бросают добычу, почувствовав на себе взгляды людей. Он также отметил, что гигантская змея наелась на несколько месяцев вперед.
- 19:11 Премьер-министр Армении посетил министерство охраны природы
- 18:12 В ближайшие годы экономические отношения между Арменией и Швейцарией активизируются: RTS
- 17:59 В США состоится аукцион, на котором будут представлены вещи Принса
- 17:54 Глава МИД Армении встретился с делегацией во главе с председателем Национального Совета Швейцарской Конфедерации
- 17:46 Около 62% турок выступают за сближение с Россией, выяснили социологи
- 17:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-02-18
- 17:37 Азиатские индексы снизились - 06-02-18
- 17:35 Канадский VersaBank создаст хранилище для криптовалют
- 17:11 Мир ледяных фигур: как проходит крупнейший фестиваль снега в Японии
- 17:09 Турецкого робота перепрограммировали из-за того, что он перебивал министра
- 17:04 Абдеслам отказался присутствовать на слушаниях по его делу в Брюсселе
- 16:53 Доминик де Бюман прокомментировал деловые отношения между Швейцарией и Азербайджаном
- 16:51 СМИ: в Китае 81-летняя женщина получила диплом о высшем образовании
- 16:48 В Пхёнчхане официально поднят государственный флаг Армении
- 16:47 Офис губернатора Стамбула с опозданием ответил на письмо в связи с выборами армянского патриарха
- 16:44 Предсказано скорое наступление глобальной катастрофы
- 16:40 Вице-спикер НС Армении приняла делегацию Венецианской комиссии
- 16:25 Свадьбу японской принцессы Мако перенесли на 2020 год из-за церемонии отречения императора
- 16:21 Весь процесс армяно-турецких протоколов показал подходы Армении и Турции к будущему своих народов: Баблоян
- 16:18 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудят в Степанакерте вопрос внедрения механизмов расследования: Давид Бабаян
- 16:14 Попытки придать НК-конфликту религиозную окраску обречены: Эдуард Шармазанов
- 16:14 СМИ: обороняющиеся в Африне курды убили 59 турецких солдат и боевиков
- 16:08 Режиссер заменила себя картонкой на встрече номинантов на «Оскар»
- 16:05 Директор Масисской больницы сообщает подробности по случаю сданной вместо анализа мочи чайной заварки
- 16:02 Саммит Франкофонии – еще одна важная платформа сотрудничества со Швейцарией: Ара Баблоян
- 15:51 Делегация во главе с председателем Национального Совета Швейцарии Домиником де Бюманом посетила мемориал в Цицернакаберде
- 15:50 Ученые выяснили, почему пожилые люди чаще страдают от рака
- 15:49 Фракция «Елк» собрала 29 подписей в пользу проведения внеочередного заседания НС Армении
- 15:41 В Израиле стартует эксперимент по имитации жизни и работы научной миссии на Марсе
- 15:38 Медики раскрыли связь горячего чая с опасным заболеванием
- 15:31 Президент США выдвинул кандидатуру Патрика Овакимяна на высокий пост в Министерстве юстиции
- 15:28 Хоккейный "Арарат" дважды победил "Бобруйск"
- 15:17 Лавров и Зариф обсудили итоги конгресса в Сочи и подготовку к Каспийскому саммиту
- 15:11 В одном из лицеев Турции произошел взрыв: есть жертва
- 14:55 Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды
10:37, 31.01.2018
Просмотрели 1379 раз В Турции задержан 82-летний мужчина, изнасиловавший собаку
14:33, 03.02.2018
Просмотрели 1094 раз По случаю майских праздников Франция направит в Армению представительную делегацию во главе с председателем Национального собрания
15:58, 31.01.2018
Просмотрели 1031 раз Армянские организации Франции довольны положительными акцентами на встрече с Макроном
10:21, 31.01.2018
Просмотрели 898 раз В Латинской Америке армяне должны были встретить Эрдогана демонстрациями: он отменил свой визит
15:38, 03.02.2018
Просмотрели 887 раз Президент посетил Национальный онкоцентр, а также ознакомился с ходом развития гостиничной сферы Еревана