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Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов


Туристы на Шри-Ланке сняли на видео четырехметрового питона, который поймал и съел целого оленя. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Ролик снят в конце января в национальном парке Бундала на южном побережье островного государства. Змея длиной 430 сантиметров полностью проглотила добычу, трапеза продолжалась около 60 минут.

По словам сотрудника парка, подобное поведения является нетипичным, поскольку питоны часто бросают добычу, почувствовав на себе взгляды людей. Он также отметил, что гигантская змея наелась на несколько месяцев вперед.

 




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