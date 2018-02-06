На авиасалоне в Сингапуре загорелся южнокорейский самолет

Один из самолетов южнокорейской пилотажной группы "Черные орлы" загорелся при подготовке к показательным полетам во время открывшегося во вторник здесь международного авиационного салона Singapore Airshow 2018. По данным организаторов, пилот получил легкие травмы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно поступившей информации, сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-50 Golden Eagle во время взлета в аэропорту Чанги выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждения, после чего загорелся. По предварительной версии, у самолета лопнула камера шасси.

После этого одна из полос аэропорта Чанги была закрыта, а все показательные полеты в рамках авиасалона временно приостановлены. Кроме южнокорейских ВВС в выступлениях должны принять участие группы из Индонезии, Малайзии, Сингапура, США, а также Таиланда.