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СМИ: таинственный уличный художник Бэнкси попал на видео


Британец из города Кингстон-апон-Халл снял на видео мужчину, который, вероятно, является таинственным стрит-арт художником Бэнкси, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, мужчина решил снять на видео мужчину в бейсболке и солнцезащитных очках, потому что тот показался ему подозрительным. Мужчина на видео имеет "поразительное сходство" с Робином Каннингемом (выпускник публичной школы в Бристоле), личность которого, по одной из версий, и скрывается за псевдонимом Бэнкси.

Сообщается, что в это же время в городе было обнаружено три новых граффити Бэнкси.

Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта, он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена.

 

 

 




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