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Индия успешно испытала ракету Agni-I, способную нести ядерный боезаряд


Командование стратегических войск Индии во вторник в очередной раз успешно испытало баллистическую ракету малой дальности Agni-I, способную нести ядерный боезаряд, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Zee News.

Пуск был произведен в 8.30 по местному времени (5.30 мск) с полигона на острове Абдула Калама у берегов штата Орисса. Последние испытания ракеты состоялись в ноябре 2016 года.

Разработанная Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) ракета Agni была впервые испытана 25 января 2002 года, ракета уже состоит на вооружении. Дальность ракеты Agni-1 составляет 700 километров. Она весит около 12 тонн и способна нести ядерный или обычный боезаряд весом около тонны.

 




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