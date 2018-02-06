Армен Саргсян и Алан Дункан обсудили процесс мирного урегулирования карабахского конфликта

Посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян встретился 5-го февраля с госминистром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-британских отношений, региональных развитий, переговоров по выходу Соединенного королевства из состава ЕС, процесса по мирному урегулированию карабахской проблемы.

Стороны коснулись также дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, отметив важность совместных инициатив в указанной сфере, которые могут способствовать дальнейшему улучшению бизнес-среды в Армении и увеличению объемов инвестиций.