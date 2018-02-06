В Армении на полигонах «Камхуд» и «Алагяз» началась подготовка расчетов БЛА ЮВО к работе в сложных условиях

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигонах «Камхуд» и «Алагяз», в рамках тактико-специальных учений (ТСУ) отрабатывают ведение фото и видео съемки огневых позиций и военных объектов условного противника в сложных условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, действовать личному составу БЛА приходится в темное время суток в движении в составе колонн военной техники.

Расчетам БЛА предстоит научиться проводить воздушную разведку местности, обнаруживать условного противника, а затем отслеживать его действия в реальном времени и передавать координаты в пункт управления военной базы.

Особенностями занятий с расчетами БЛА соединения в Закавказье являются «экстремальные» зимние условия запуска беспилотной авиационной техники с высоты более 1,5 тыс. метров над уровнем моря при порывах ветра до 10 метров в секунду.

К практическим занятиям по применению БЛА привлечено более 100 военнослужащих и более 50 единиц военной специальной техники.