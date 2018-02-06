Богатейшие люди потеряли $114 миллиардов за день из-за падения рынков в США

Резкое падение американских фондовых рынков в понедельник привело к тому, что 500 богатейших людей мира недосчитались 114 миллиардов долларов своих активов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который публикует агентство Блумберг.

Основные фондовые индексы США в понедельник рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США, Dow Jones и S&P 500 аннулировали таким образом весь рост за 2018 год, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным агентства, сильнее всего за этот день уменьшилось состояние главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — он потерял 5,1 миллиарда долларов. Второе место по объему падения заняло состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга — оно сократилось на 3,6 миллиарда долларов. Основатель компании Amazon Джефф Безос занял третье место по размеру понесенных за день потерь — они составили 3,3 миллиарда долларов.

За ними следуют сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые потеряли за день по 2,3 миллиарда долларов. А основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял за понедельник 2,25 миллиарда долларов.

В целом же, по версии Блумберга, первая пятерка миллиардеров не изменилась: на первой строчке размещается Безос с состоянием 116 миллиардов долларов, на второй — Гейтс с состоянием в 91,6 миллиарда долларов, третье место в списке занимает Баффет с 85 миллиардами долларов. На четвертой строчке оказался Цукерберг, состояние которого оценивается в 74,7 миллиарда долларов. Замыкает пятерку богатейших людей владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием в 74 миллиарда долларов.