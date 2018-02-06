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В январе рост цен на потребительском рынке Армении составил 2.7%


В январе текущего года, по сравнению с декабрем 2017-го,  рост цен на потребительском рынке Армении составил 2.7%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, в основном, это связано с подорожанием продуктов питания и напитков на 5.7%.

Продукты питания, включая напитки, подорожали на 5.1%, непродуктовые товары – на  1.5%, услуги – на  0.2%.

Цены выросли во всех городах, в которых проводился мониторинг, причем, в пределах 2.4-3.6%, а самый высокий показатель – в Арташате. В Ереване цены повысились на  2.5%.

Индекс потребительских цен в январе 2018-года – по сравнению с январем 2017-го, составил 102.7%, по подорожанию продуктов питания и напитков - 104%,  непродуктовых товаров – на  103.5%, услуг – на  100.6%.


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