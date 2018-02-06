Умер американский актер Джон Махони

Американский актер Джон Махони умер в возрасте 77 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщает Vulture.

Артист скончался в госпитале в Чикаго после экстренной госпитализации. Причина смерти не уточняется.

Джон Махони начал свою карьеру в 1977 году в театре, а с 1980 года начал сниматься в кино. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах "Скажи что-нибудь" и "Первобытный страх".

В 2000 году Махони стал лауреатом премии Гильдии киноактеров США, был также дважды номинирован на премию Emmy и "Золотой глобус" за работу во "Фрейзере". В 1986 получил премию Tony за достижения в театральной области.