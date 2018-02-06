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Фракция «Елк» заявила о сборе подписей за проведение внеочередного заседания НС Армении


Фракция «Елк» заявила о сборе подписей и призывает депутатов поддержать их инициативу о проведении 16-го февраля внеочередного заседания НС Армении в связи с повышением цен на ряд товаров в стране. Как передает «Арменпресс», об этом сказал лидер фракции «Елк» Никол Пашинян. По его словам, в связи с повышением цен на ряд товаров фракция предлагает провести 16-го февраля внеочередное заседание парламента, на котором будут рассмотрены предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс.   

«Для проведения внеочередного заседания необходимо собрать подписи 27 депутатов, члены фракции «Елк» готовы подписать», - сказал Пашинян, призвав коллег присоединиться к инициативе. 

В ответ на это вице-спикер Национального Собрания Армении, депутат от оппозиционной фракции «Царукян» Микаэл Мелкумян сказал, что блок «Царукян» присоединится к инициативе, поскольку считает важным внесение налоговых изменений для урегулирования ситуации.  

В ответ зампредседателя НС Армении Шармазанов сказал: «Поздравляю, у нас будет еще одно внеочередное заседание.


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