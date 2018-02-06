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Борцы вольного стиля завоевали в Молдове 7 медалей


Молодежная сборная Армении по борьбе вольного стиля завоевала в Молдове 7 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Армении, Украины, Германии, Беларуси, Молдовы, РФ, Македонии и Румынии. Чемпионами стали представители Армении Размик Папикян, Вазген Теванян, Арман Андреасян, Давид Геворгян, серебряными призерами – Гегам Галстян и Ованес Магакян, бронза – у Армана Авагяна.


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