Борцы вольного стиля завоевали в Молдове 7 медалей

Молодежная сборная Армении по борьбе вольного стиля завоевала в Молдове 7 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Армении, Украины, Германии, Беларуси, Молдовы, РФ, Македонии и Румынии. Чемпионами стали представители Армении Размик Папикян, Вазген Теванян, Арман Андреасян, Давид Геворгян, серебряными призерами – Гегам Галстян и Ованес Магакян, бронза – у Армана Авагяна.