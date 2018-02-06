Илон Маск опубликовал в Twitter видеоролик о предстоящем запуске Falcon Heavy

Видеоролик о запланированном на вторник первом запуске новой сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy разместил в понедельник в Twitter основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В нем схематично показаны различные этапы предстоящего полета: старт с мыса Канаверал, отделение боковых ступеней, сброс головного обтекателя и вывод на орбиту полезной нагрузки - красного автомобиля Tesla Rodster. Старт Falcon Heavy намечен на 13:30 по времени восточного побережья США (21:30 мск).

Ракета будет способна доставить на орбиту почти 64 тонны. Это более чем в два раза превышает возможности ближайшего конкурента - ракеты-носителя Delta 4, а по цене этот старт обойдется в три раза дешевле.

Два боковых сегмента ракеты-носителя должны совершить посадку на мысе Канаверал для повторного использования, а первая ступень центрального сегмента должна совершить посадку на платформу в Атлантическом океане.