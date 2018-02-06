В Армении девочек чаще называют Наре, мальчиков – Давид

Среди новорожденных, в 2017 году в Армении девочек чаще называли Наре, мальчиков – Давид. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, из рожденных в прошлом году 17.950 девочек 712 назвали Наре, 677-Мария, 586- Мари, 541- Манэ, 456 – Ани. А рожденных в прошлом году 19 749 мальчиков 1448 назвали Давид, 1057- Нарек, 617 – Тигран, 570- Айк, 517- Алекс.

В десятке самых популярных женских имен – Мариам, Анаит, Ангелина, Милена, Элен, а в десятке самых популярных мужских имен – Марк, Гор, Артур, Арам, Самвел. Среди рожденных в прошлом году мальчиков 145 нарекли именем Монте.

Всего за январь-декабрь 2017 года в Армении родилось 37 699 детей.