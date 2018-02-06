Иран призвал Турцию прекратить операцию «Оливковая ветвь»

Официальный Тегеран осудил военную операцию «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят в Африне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Спикер МИД ИРИ Бахрам Касеми подчеркнул, что в раздробленной в результате гражданской войны Сирии вмешательство Турцию в рамках операции «Оливковая ветвь» еще более усугубит напряжение в стране.

«Турция должна прекратить операцию «Оливковая ветвь» и уважать суверенитеет и территориальную целостность Сирии»,- сказал Касеми.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны народа» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли 9 турецких военнослужащих. По данным курдов, потери среди турецких военнослужащих значительно выше.

По данным Сирийского центра по правам человека, действующего в Англии, в Африне погибло 68 гражданских лиц, в том числе, 21 ребенок.

Официальный Дамаск осудил операцию «Оливковая ветвь», заявив, что Африн является неделимой частью Сирии.