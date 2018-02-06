ООН: 3,2 млн иракских беженцев вернулись в свои дома после победы над ИГ

Около 3,2 млн иракцев вернулись в свои дома, которые они покинули из-за боевых действий. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он привел данные Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), согласно которым темпы возвращения вынужденных переселенцев растут после завершения крупномасштабной военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"3,2 миллиона людей вернулись в свои родные края. В январе это число впервые с начала кризиса в декабре 2013 года превысило количество иракских переселенцев, которое в настоящий момент составляет 2,6 миллиона человек", - сказал Дюжаррик.

По его словам, в последние месяцы беженцы возвращались главным образом в провинции Анбар, Найнава и Салах-эд-Дин. На их долю пришлось около 82% возвращенцев.