Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в истории

Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник, 5 февраля, рухнул на 1 175 пунктов (4,6 процента) по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это рекордное дневное падение за всю историю, как передает Арменпресс, об этом отмечает Independent.

К концу сессии индекс составил 24 346 пунктов.

Как следует из данных биржи, индекс S&P 500 тоже потерял 4 процента, то есть 113 пунктов. На момент завершения сессии он остался на отметке 2 649 пунктов.