Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались  95 депутатов.

На заседании 5-го февраля была утверждена повестка заседаний, установлены очередность и регламент обсуждаемых вопросов.




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