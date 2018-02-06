Цены на цветные металлы - 05-02-18

ЛОНДОН, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.08% и составила 2203.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.21% и составила 7095.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.23% и составила 2650.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.77% и составила 13585.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.32% и составила 21630.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.23% и составила 3519.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 81000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.