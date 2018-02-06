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Посол Армении в Ливане и генеральный директор «Арменпресс» посетили редакцию газеты «Аздак»


Посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян  и генеральный директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян посетили редакцию газеты «Аздак», которая издается в Бейруте. В ходе визита обсуждались задачи армянского информационного поля, совместные мероприятия к 100-летию Первой Республики – выставки, возможности проведения конференций.

Генеральный директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян находится в Бейруте с целью участия в мероприятиях, посвященных 80-летию газеты «Зартонк».


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