Посол Армении в Ливане и генеральный директор «Арменпресс» посетили редакцию газеты «Аздак»

Посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян и генеральный директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян посетили редакцию газеты «Аздак», которая издается в Бейруте. В ходе визита обсуждались задачи армянского информационного поля, совместные мероприятия к 100-летию Первой Республики – выставки, возможности проведения конференций.

Генеральный директор ИА «Арменпресс» Арам Ананян находится в Бейруте с целью участия в мероприятиях, посвященных 80-летию газеты «Зартонк».