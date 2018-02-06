Необходимость наличия прямого рейса Армения-Швейцария: Доминик де Бюман

Армяно-швейцарские дипломатические отношения находятся на высоком уровне. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Бюман, который находится в Армении с официальным визитом.

«Уже несколько лет, как в Армении есть посольство Швейцарии. Между нашими странами есть и торговые отношения, в которых в прошлом году наметился значительный прогресс. Цель нашего визита – усиление торговых отношений. Приэтом не будем забывать, что в 2003 году НС Швейцарии приняло Геноцид армян. Я тогда только был избран депутатом, и это стало моим самым важным успехом. Спустя почти 15 лет, я приехал в Армению с официальной делегацией»,- сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Бюман.

Он напомнил, что переговоры начались на основе имеющихся результатов. Он выделил отрасли промышленности, фармацевтики, виноделия, восстанавливаемой энергетики – как важные направления сотрудничества. По его словам, в Армении однозначно имеется хорошая инвестиционная среда, но есть проблема увеличения рынков.

«Думаю, что в первую очередь надо решить вопрос прямых рейсов, что очень важно для развития торговых отношений. Отмечу также туризм, для которого транспорт также имеет первостатейное значение. Здесь имеются основные предпосылки, потенциал, надо лишь провести работу, чтобы укрепить успехи»,- сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Бюман.

По его словам, положение Армении дает большую возможность для экономического развития, в частности, членство Армении в ЕАЭС, расширение сотрудничества с ЕС.

«Швейцария не является членом ЕС, однако с ЕС имеет хорошие отношения. Армения и Швейцария должны суметь развивать не только 2-сторонние, но и многосторонние отношения»,- сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Бюман.

По его словам, впервые он побывал в Армении еще 10 лет назад, и с тех пор он особо отметил 2 изменения.

«У меня впечатление, будто новое поколение поняло, что Армения должна выйти из изоляции, и надо сделать все, чтобы остановить отток населения из Армении, чтобы в Армении создавались рабочие места. Я вижу шаги в направлении демократизации. Это 2 важных фактора для последующих инвестиций»,- сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Бюман.

По его словам, есть и проблема с повышением узнаваемости Армении.

«Пусть это не прозвучит как упрек: Армения – маленькая страна, мы знаем о ее культуре, интеллектуальном уровне, однако это всего лишь картинка, а что имеется за нею, люди попросту не знают»,- сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Бюман.

По поводу предстоящего проведения в октябре форума Франкофонии в Армении, он сказал, что пока состав участников из стран не определен.

«Возможно, что не смогут приехать члены правительства, и тогда у председателя НС будут представительские полномочия»,- сказал председатель НС Швейцарии Доминик де Бюман.

Сюзи Мурадян