23 февраля в Гюмри будет много российских туристов

Аналитики сайта по поиску авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner изучили статистику бронирований на предстоящий День защитника отечества и составили список самых популярных направлений для поездок на 23 февраля.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на газету «Известия», в рейтинге армянский город Гюмри вошел в тройку самых бюджетных направлений.

«В список самых бюджетных заграничных направлений на День защитника отечества в этом году вошли хорватский Загреб, венгерский Дебрецен и армянский Гюмри. Средняя стоимость билета в эти города из России составила от 4 тыс. до 6 тыс. рублей», - отмечается в статье.

Среди самых дорогих маршрутов для поездки на 23 февраля оказался остров Бора-Бора в Тихом океане. Неизвестный приобрел его за 497,5 тыс. рублей. За ним следует еще один рекордно дорогой перелет из на Сан-Кристобаль (один из Галапагосских островов), который обошелся покупателю в 210 тыс. рублей.