Отношения ЕС с РФ и США станут одной из главных тем мюнхенской конференции

Взаимодействие стран Европейского союза с Москвой и Вашингтоном станет одной из центральных тем предстоящей 16-18 февраля Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в которой примут участие около 500 представителей политики и бизнеса со всего мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник организаторы форума.

"В повестке конференции 2018 года значатся, в особенности будущее и дееспособность Европейского союза, а также его отношения с Россией и США", - говорится в сообщении. Кроме того, участники форума обсудят вопросы разоружения, обстановку на Ближнем Востоке и ситуацию на Корейском полуострове.

По словам руководителя конференции Вольфганга Ишингера, любая словесная эскалация в современном мире "может вызвать опасную цепную реакцию". "Именно поэтому сейчас надо поддержать обмен мнениями между важными действующими лицами", - сказал он.

По информации организаторов, в баварскую столицу приедут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также участие подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Среди других гостей британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, представители правительств Италии, Польши, Ирана и Саудовской Аравии.

США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов возглавит республиканец Джон Маккейн.

От Германии в форуме примут участие глава МИД Зигмар Габриэль, министр обороны Урсула фон дер Ляйен и руководитель МВД Томас де Мезьер.