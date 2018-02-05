Премьеру доложили результаты выполнения приоритетных задач Управления по управлению государственным имуществом

На состоявшемся у премьер-министра Армении Карена Карапетяна рабочем совещании были обсуждены результаты выполнения приоритетных задач и осуществления мероприятий в 2017 году, а также задачами на 2018 год Управления по управлению государственным имуществом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, начальник Управления по управлению государственным имуществом Арман Саакян выступил с соответствующим докладом.

Подводя итоги совещания, Карен Карапетян подчеркнул: «У нас есть большие возможности, которые мы не используем. Однако мы идем правильным путем, мы делали хорошие вещи, но мы не должны расслабляться. Фактически, вы являетесь владельцем нашей собственности, нам нужно понять, что в 2018 году мы поставили качественно иную задачу, и мы не будем довольствоваться этим».