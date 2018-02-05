Новоназначенный посол Мальты вручила копии своих верительных грамот министру иностранных дел Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 5 февраля принял новоназначенного посла Мальты в Армении (резиденция в Варшаве) Наташу Мели Дуади по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив посла и пожелав ей успехов, министр Налбандян выразил надежду на то, что новоназначенный посол внесет свой вклад в расширение и укрепление отношений между Арменией и Мальтой.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Дауад заверила, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс связям между двумя странами.

Министр Налбандян напомнил о своей встрече с министром иностранных дел Мальты Кармело Абелой в декабре прошлого года и выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут реализованы и будут способствовать активизации политического диалога, сотрудничества в международных структурах, межпарламентских отношений, торгово-экономических связей, культурных обменов и расширению договорно-правовой базы.

Двусторонне было отмечено, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом открывает новые перспективы для углубления сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Министр Налбандян представил собеседнице последние развития вокруг нагорно-карабахского конфликта, совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы по исключительно мирному урегулированию вопроса.