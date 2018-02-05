Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-02-18

ЕРЕВАН, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 февраля, курс доллара США вырос на 0.54 драмa и составил 481.58 драм. Курс евро сократился на 0.58 драмa и составил 600.00 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 8.52 драм. Курс британского фунта сократился на 4.10 драмa и составил 679.70 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 134.64 драмa и составила 20610.4 драм. Цена серебра сократилась на 0.56 драмa и составила 265.3 драм. Цена платины выросла на 32.78 драмa и составила 15436.71 драм.