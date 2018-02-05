Азиатские индексы снизились - 05-02-18

ТОКИО, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.55% и составил 22682.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.17% и составил 1823.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.73% и составил 3487.50 пункта, а HANG SENG снизился на 1.09% и составил 32245.22 пункта.