5 февраля 2018 года прошло 28 лет, два месяца и 27 дней с момента падения Берлинской стены - именно столько простояло это заградительное сооружение, возведенное в германской столице в августе 1961 года и разделившее ее на Восток и Запад, как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник телекомпания MDR.

К этому событию приурочено открытие выставки "28 лет с Берлинской стеной и без нее", которая пройдет в мемориальном комплексе "Берлинская стена". В экспозиции будут представлены фото из неизвестных до сих пор архивов.

Цель выставки - не продемонстрировать политический аспект разделения Германия, а рассказать истории из жизни простых людей, показать повседневную жизнь Восточного и Западного Берлина. Посетители увидят, как росла стена, как вместе с ней менялся и сам город. "Это не знаковые фотографии, которые видел весь мир, которые знает каждый, - отмечают организаторы. - Часто только со второго взгляда можно окунуться в захватывающие истории обычных людей".

Одна фотография соответствует одному году - с 1961 по 2018, всего в рамках выставки будут представлены 58 изображений. Посмотреть на них можно будет до 15 августа.





