Суд в Лондоне 6 февраля рассмотрит вопрос об отмене ареста Ассанжа
19:39, 5 Февраль, 2018
Слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в Вестминстерском магистратском суде Лондона во вторник, 6 февраля, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель суда.
Адвокаты заявителя просят отменить ордер на арест Ассанжа. Ранее прокуратура Швеции прекратила следствие по делу основателя WikiLeaks.
"Слушания начнутся в 14.00", — сообщил в понедельник РИА Новости собеседник агентства.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.