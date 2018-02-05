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Спикеры армянского и швейцарского парламентов присутствовали на открытии нового производственного цеха «Аванского солекомбината»


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян и председатель Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман присутствовали на открытии нового производственного цеха «Аванского солекомбината».

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, проект был осуществлен совместными армямо-швейцарскими усилиями. Немецкая сторона также внесла свой вклад.

Спикеры армянского и швейцарского парламентов прошлись по территории цеха, ознакомились с рабочим процессом и условиями.

Поздравив успешный армяно-швейцарский проект, председатель НС Армении отметил, что это еще одно яркое выражение развития отношений двух стран, активизации деловых связей.

«Участие швейцарских коллег в экономической жизни Армении показывает, что в нашей стране существуют благоприятные условия для ведения бизнеса и реализации бизнес-проектов», - сказал Ара Баблоян.

Председатель Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман  от себя и от имени делегации поблагодарил за реализацию совместного армяно-швейцарского проекта, придав важность присутствию посольства и Торговой палаты Швейцарии в Армении. Доминик де Бюман  напомнил, что исполняется тридцатый год первой помощи, оказанной Швейцарией Армении.

После торжественной церемонии открытия нового цеха председатель Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман  принял участие в бизнес-встрече Армения-Швейцария в Ереване.


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