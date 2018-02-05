Иран наладил серийное производство БПЛА с высокоточным оружием

Иран наладил серийное производство тактических беспилотников "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте иранского министерства обороны.

На церемонии открытия производства, состоявшейся в понедельник, присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами, назвавший БПЛА "Мохаджер-6" одним из важных достижений иранской оборонной промышленности.

По его словам, беспилотник обладает широким оперативным диапазоном и способен к длительным полетам, что может помочь вооруженным силам страны в выполнении задач по рекогносцировке, наблюдению, а также при ведении боевых миссий.