Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Иран наладил серийное производство БПЛА с высокоточным оружием


Иран наладил серийное производство тактических беспилотников "Мохаджер-6" с высокоточными "умными" бомбами, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте иранского министерства обороны.

На церемонии открытия производства, состоявшейся в понедельник, присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами, назвавший БПЛА "Мохаджер-6" одним из важных достижений иранской оборонной промышленности.

По его словам, беспилотник обладает широким оперативным диапазоном и способен к длительным полетам, что может помочь вооруженным силам страны в выполнении задач по рекогносцировке, наблюдению, а также при ведении боевых миссий.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации