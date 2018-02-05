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Апелляционный суд Киева отказал Саакашвили в статусе нуждающегося в защите лица


Киевский апелляционный административный суд в понедельник подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным отказ в предоставлении лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По мнению адвокатов Саакашвили, такое решение дает украинской власти основания для экстрадиции их подзащитного с Украины как лица без гражданства.

После принятия этого решения Саакашвили на своей странице в фейсбуке написал: "Таким образом, я теряю статус нахождения в Украине. Это очередное решение (президента Украины Петра) Порошенко, а не суда".

Как сообщалось, в июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

 




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