Великобритания и ЕС не могут позволить себе терять время в переговорах по поводу выхода королевства из состава сообщества. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в преддверии встречи, которые пройдут у него 5 февраля в британской столице.

"У нас нет ни минуты, чтобы терять [время], потому что мы хотим достичь сделки, а нам нужно еще проделать так много работы. Именно поэтому мы приняли решение ускорить работу", - сказал Барнье.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что Великобритания после "развода" с ЕС намерена покинуть таможенный союз, он отметил: "Мы должны уважать красные линии, установленные британским правительством, но они должны уважать правила, действующие в ЕС". Позднее в понедельник переговорщик ЕС проведет в Лондоне встречу с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом. По словам Барнье, очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем стартует 6 февраля в бельгийской столице.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего и наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.





