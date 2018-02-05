Ума Турман описала свое изнасилование актером в 16 лет

Актриса Ума Турман была изнасилована в Нью-Йорке, когда ей было 16 лет. Как передает Арменпресс, об этом она рассказала в интервью The New York Times.

В то время она жила в районе Манхэттен и только начинала карьеру в кино. По ее словам, зимой она пошла в клуб и познакомилась с 20-летним актером. Турман заявила, что мужчина принудил ее к сексу, когда они зашли к нему домой, чтобы выпить.

«Я была крайне послушной. Я пыталась сказать нет, я плакала, я делала все, что могла. Он сказал мне, что дверь заперта, но я не подбежала к ней и не попыталась открыть. Когда я вернулась домой, я помню, как стояла перед зеркалом, смотрела на свои руки и злилась, что они не в крови и не в порезах», — поведала Турман.

Турман также рассказала о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Ума Турман снималась в таких фильмах, как «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и «Убить Билла 2», продюсером которых выступил Вайнштейн.