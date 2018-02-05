Кафе с собаками в Бангкоке: как выглядит необычное заведение

В этом кафе можно не только съесть десерт и выпить кофе, но и пообщаться с животными в специальной зоне. Их можно гладить, кормить, делать с ними селфи и даже вздремнуть после еды прямо в их вольере. Заведение пользуется большой популярностью у туристов со всего мира.