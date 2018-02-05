Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Кафе с собаками в Бангкоке: как выглядит необычное заведение


В этом кафе можно не только съесть десерт и выпить кофе, но и пообщаться с животными в специальной зоне. Их можно гладить, кормить, делать с ними селфи и даже вздремнуть после еды прямо в их вольере. Заведение пользуется большой популярностью у туристов со всего мира.




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