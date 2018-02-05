"Ангел мира, который душит демона войны": Папа Римский сделал Эрдогану символический подарок

Папа Римский Франциск принял у себя в Ватикане турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, перед беседой с понтификом Эрдоган заявил, что намеревается обсудить с ним Ближний Восток и ситуацию вокруг Иерусалима.

Агентство подчеркивает, что Франциск и Эрдоган беседовали тет-а-тет около 50 минут. После переговоров папа Римский вручил турецкому президенту бронзовый медальон, на котором изображены ангел и дракон.

«Это ангел мира, который душит демона войны. Это символ мира, который строится на началах порядка и справедливости», — сказал Франциск.

Приезд Эрдогана в Ватикан сопровождался акцией протеста, в которой участвовали курды и их сторонники. Чтобы не допустить беспорядки, полиция оцепила места, которые намеревается посетить турецкий лидер.