С облысением решили бороться жареной картошкой

Ученые предложили бороться с облысением с помощью химиката, который содержится в картофеле фри. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Metro.

Группа японских ученых смогла вырастить зародыши волосяных фолликулов, используя полидиметилсилоксан. Это вещество добавляется в картофель фри, чтобы масло, в котором она готовится, не вспенивалось. Оно также пропускает через себя кислород — это и пригодилось для выращивания волосяных фолликул.

С помощью полидиметилсилоксана получилось вырастить пять тысяч зародышей. Их пересадили на мышей, и через несколько дней у них выросло несколько пучков волос. Фолликулы, по словам профессорa Дзюндзи Фукуды из Университета Йокогамы., «повторяют жизненных цикл обычных волос». Предварительные эксперименты доказали, что метод сработает и для человека.