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МИД Нидерландов отозвал посла в Турции


Министерство иностранных дел Нидерландов в понедельник официально отозвало посла в Анкаре, как передает Арменпресс, об этом сообщает нидерландская общественная телерадиокомпания.

В сообщении отмечается, что речь идет о формальном шаге, поскольку нидерландский посол покинул Анкару еще в марте 2017 года.

Кроме того, в Гааге отметили, что не примут назначения нового посла Турции в Нидерландах.

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы, напоминает телерадиокомпания.

 

 




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