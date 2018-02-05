Музей истории Тбилиси им. И. Гришашвили "Карвасла" приглашает на открытие ретроспективной выставки "Спустя 20 лет" работ тбилисского художника и музыканта Ашота Тер-Халифяна, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На экспозиции будет показан сплав двух творчеств автора – живописи и музыки, говорится в сообщении на странице Национального музея в соцсети Facebook.

На выставке будет представлено 39 работ, тематически разделенных на две части — "Вид из окна" и "Черно-белый мир". Все полотна созданы Ашотом Тер-Халифяном в период с конца 1990 – начала 2000 годов.

"Рисунки отражают эмоциональные состояния автора двадцатилетней давности. Каждое изображение сопровождает созданная художником музыкальная композиция. В инсталляции каждой картины будет озвучена посвященная конкретному произведению музыкальная тема", — сказано в сообщении.

В рамках выставки на вечере также состоится концерт созданной Ашотом Тер-Халифяном музыкальной рэп-кор-группы Junkybitz.

Открытие экспозиции в 18:00. Выставка продлится до 15 февраля включительно. Адрес "Карвасла" — улица Сиони, 8.

Тер-Халифян – выпускник факультета станковой графики Тбилисской государственной академии художеств им. А. Кутателадзе. Многократно выставлялся в России и Европе. Является владельцем и татуировщиком в салоне Diamond Dog.





