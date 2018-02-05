Роскачество объявило масштабную проверку коньяка

"Российская система качества" (Роскачество) начинает масштабную проверку продаваемого в магазинах коньяка, в исследовании изучат около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы, Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Там уточнили, что среди проверяемых образцов, как мировые легенды — "Арарат", "Реми Мартан", "Мартель", "Курвуазье", "Хеннесси", так и локальные бренды — "Киновский", "Три звездочки", "Коктебель", "Дагестанский" и многие другие.