Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Роскачество объявило масштабную проверку коньяка


"Российская система качества" (Роскачество) начинает масштабную проверку продаваемого в магазинах коньяка, в исследовании изучат около 50 марок напитка из России, Франции, Грузии, Армении и Молдовы, Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Там уточнили, что среди проверяемых образцов, как мировые легенды — "Арарат", "Реми Мартан", "Мартель", "Курвуазье", "Хеннесси", так и локальные бренды — "Киновский", "Три звездочки", "Коктебель", "Дагестанский" и многие другие.

 

 

 




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