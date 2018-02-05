Армен Саргсян встретился с представителями армянской общины Великобритании

Посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян, выдвинутый кандидатом на пост президента Армении от РПА, встретился с представителями армянской общины Великобритании. Как передает «Арменпресс», встреча состоялась в армянской церкви Св. Егише в Лондоне, с целью обмена мнениями.

Эта встреча была неслучайной, поскольку Армен Саргсян долгие годы общался с армянами Великобритании, а те поддерживали его в миссии посла Армении в Соединенном Королевстве. Члены армянской общины Великобритании считают Армена Саргсяна наилучшим кандидатом в президенты Армении, поскольку они особо отмечают важность владения Арменом Саргсяном ситуацией в диаспоре.

Как сказал Армен Саргсян, до того, как взять на себя великую ответственность – быть президентом Армении, ему необходимо посоветоваться с большой армянской семьей, каковой является армянская община Великобритании.

Представители армянской общины Великобритании выразили свою поддежку Армену Саргсяну и призвали его приступить к обязанностям президента Армении, продвигая вместе трудную, но почетную работу по обеспечению благосостояния Родины.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.