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В Саратове пятилетний ребенок провалился в снежную яму и замерз насмерть


Гибель пятилетнего мальчика, провалившегося в занесенную снегом яму, расследуют в Саратове, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщает в понедельник, что днем 3 февраля в Ленинском районе города ребенок гулял с бабушкой около дома.

По данным следствия, женщина на некоторое время отвлекалась, а когда заметила пропажу внука, обратилась в полицию.

В ходе поисков было найдено бездыханное тело мальчика, он провалился в заснеженную яму за бордюрным камнем и скончался от переохлаждения, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. 

 

 

 




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