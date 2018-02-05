В Саратове пятилетний ребенок провалился в снежную яму и замерз насмерть
15:27, 5 Февраль, 2018
Гибель пятилетнего мальчика, провалившегося в занесенную снегом яму, расследуют в Саратове, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщает в понедельник, что днем 3 февраля в Ленинском районе города ребенок гулял с бабушкой около дома.
По данным следствия, женщина на некоторое время отвлекалась, а когда заметила пропажу внука, обратилась в полицию.
В ходе поисков было найдено бездыханное тело мальчика, он провалился в заснеженную яму за бордюрным камнем и скончался от переохлаждения, говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.