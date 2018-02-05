Симфонический оркестр петербургского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева начинает гастрольный тур по Европе, где даст 12 концертов в городах Австрии, Германии, Испании и Италии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выступления пройдут с 5 по 17 февраля.

Европейские гастроли маэстро Гергиев и симфонический оркестр "Мариинки" откроют в Австрии, где 5 февраля дадут концерт на сцене Брукнерхауса. В программе прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, четыре симфонические медитации "Вознесение" Мессиана и Симфония №4 Шостаковича.

Далее выступления в Германии, где Гергиев и оркестр путешествуют с 6 по 11 февраля. Концерты пройдут в Штутгарте, Нюрнберге и Фрайбурге.

С 12 по 16 февраля Гергиев и оркестр дадут концерты в пяти городах Испании — Памплоне, Мадриде, Барселоне, Валенсии и Аликанте.

Завершатся гастроли в итальянском Турине.