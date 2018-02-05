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СМИ: блок Меркель и социал-демократы представят коалиционный договор 6 февраля


Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), находящиеся на завершающей стадии переговоров о создании правительства, планируют во вторник представить коалиционный договор. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета Rheinische Post со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении график переговорщиков.

В документе уточняется, что лидеры Христианско-демократического союза, баварского Христианско-социального союза и СДПГ Ангела Меркель, Хорст Зеехофер и Мартин Шульц к вечеру понедельника объявят об итогах переговоров, а во вторник в 09:00 (11:00 мск) соберут фракции своих партий в Бундестаге, чтобы официально подписать соглашение, которое станет основой работы нового кабмина.



 




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