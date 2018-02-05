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СМИ: неизвестный устроил стрельбу возле здания администрации президента Ирана


Мужчина устроил стрельбу возле здания администрации президента Ирана в Тегеране. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Fars.

"Сейчас мы пытаемся идентифицировать личность нападавшего и выяснить мотивы его поступка", - рассказал агентству заместитель мэра иранской столицы Мохсен Хамедани.

По уточненным данным, неизвестный открыл огонь при входе в здание администрации президента ИРИ. Служба охраны обезвредила злоумышленника и передала в полицию.



 




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